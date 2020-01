Monteforte, schianto auto contro albero: muore 73enne

E’ di una vittima, una donna di 73 anni originaria di Mugnano del Cardinale, il bilancio dell’incidente stradale che si è verificato questa mattina nel territorio di Monteforte Irpino, lungo la strada statale 7 bis all’altezza della località “Ponte di Basso”. La signora era alla guida di una Fiat 600 grigia che si è schiantata contro un albero. Indagini in corso dei carabinieri della compagnia di Baiano per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. L’esame esterno del cadavere e poi l’autopsia chiariranno le esatte cause del decesso. E stabiliranno se la signora abbia avuto un malore che le ha fatto perdere il controllo del mezzo.

Quando i vigili del fuoco, sono intervenuti in zona, purtroppo per la donna non c’era più nulla da fare. Decesso verificato dal personale del 118. Traffico rallentato in zona, in attesa che i soccorsi mettano in sicurezza il veicolo incidentato.