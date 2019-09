Monteforte: moto contro auto, centauro in prognosi riservata al “Moscati”

Incidente questa mattina a Monteforte Irpino, in via Nazionale. Erano da poco passate le 12. Per cause ancora da accertare, una moto guidata da un 30enne si è scontrata contro un’autovettura in transito, una Ford Ecosport.

Ad avere la peggio il centauro che è stato trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso del “Moscati” di Avellino. E’ in prognosi riservata. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Baiano anche per stabilire l’esatta dinamica del sinistro.