Provincia A Monteforte Irpino la festa della raccolta 24 ottobre 2019

Una giornata da vivere in montagna. Raccogliendo i frutti del castagneto, degustando prodotti tipici, ascoltando buona musica e facendo svariate attività dedicate alla nostra terra. È questa l’essenza della Festa della Raccolta 2019. La manifestazione organizzata dal Consorzio Terre Campane avrà luogo domenica 27 ottobre a Monteforte Irpino in località Breccelle. Non la solita sagra, ma una Festa che possa ricongiungere le persone con la montagna, la nostra montagna. “Abbiamo pensato e organizzato questa manifestazione grazie allo sforzo di tutti i soci del Consorzio – precisa il presidente di Terre Campane Gennaro Fusco – per far riavvicinare le persone alla montagna, che è il vero tesoro di noi irpini. La raccolta delle castagne e dei funghi e le tante attività previste daranno modo alle persone di conoscere realmente la bellezza del nostro territorio. Non sarà la solita sagra, ma un momento aggregativo nuovo, che farà scoprire a tante persone le nostre tipicità e bellezze”. La quota di partecipazione è di 1 Euro. Per tutti i partecipanti poi ci sarà la possibilità di raccogliere una busta di castagne che avrà un costo simbolico di 1€. Oltre alla raccolta ci sarà la possibilità di partecipare alle tante attività presenti, ovvero la passeggiata in montagna con arrivo al belvedere dal quale è possibile ammirare la montagna di Montevergine e la valle del Partenio; le escursioni guidate in Quad e i giri a cavallo sia per grandi che per piccoli. In aggiunta si potrà degustare e/o acquistare i prodotti tipici delle aziende consorziate che saranno presenti con degli stand. Durante il corso della giornata poi ci sarà il dj set di Vinyl Gianpy, che si esibirà nel castagneto di Località Breccelle. L’ora di pranzo si potrà trascorrere in uno dei 5 ristoranti convenzionati che hanno messo a disposizione un menu tipico al prezzo di 30€, oppure all’interno del castagneto stesso con un menù pizza.