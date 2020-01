Provincia Monteforte Irpino, installato il defibrillatore all’interno del Palazzo Comunale 25 gennaio 2020

E’ stato installato, presso il Comune di Monteforte Irpino, il defibrillatore ZOLL AED PLUS, in linea con quanto disposto dall’amministrazione comunale e dall’assessore con delega ai Lavori Pubblici, Fondi Europei, rigenerazione urbana e urbanistica, Carmine Tomeo.

Nello specifico, l’assessore Tomeo ha devoluto parte della propria indennità per l’acquisto di 2 defibrillatori da installare all’interno di Palazzo Loffredo e per l’erogazione del corso per “Esecutore Blsd Adulto e Pediatrico – Corso Blsd- Pblsd (adulto pediatrico) rianimazione cardiopolmonare, abilitazione all’uso del defibrillatore semiautomatico, manovre di disostruzione vie aeree su lattante, bambino e adulto” destinato a dipendenti e amministratori del Comune di Monteforte Irpino.

“La necessità di dotare ogni luogo di lavoro di un apparecchio per la defibrillazione è confermata dalla statistica secondo cui il 5% degli arresti cardiaci si verifica proprio durante le attività lavorativa – ha spiegato l’Assessore Tomeo – Predisporre delle misure di emergenza nei luoghi di lavoro che prevedano l’utilizzo del DAE (defibrillatore automatico esterno, ndr) in caso di necessità, permette di aumentare la sicurezza dei lavoratori. Nel caso di fibrillazione ventricolare, infatti, l’unico intervento utile è la defibrillazione attraverso shock elettrico”.

Grande attenzione è rivolta alla formazione del personale addetto: “Risulta inoltre fondamentale necessario formare il personale. – ha spiegato – Questa Amministrazione ha già avviato in tal senso la politica di prevenzione e formazione in ogni ambito settoriale. Il tutto in una visione di concretezza che coinvolga urbanistica, cultura, ambiente e welfare, attraverso scelte oculate, interpretando al meglio le strategie”.

Soddisfatto anche il primo cittadino Costantino Giordano: «Grazie alle indennità a cui abbiamo rinunciato, abbiamo potuto fare tanto in diversi ambiti. Dal sociale all’infanzia, passando per l’installazione dei defibrillatori che contribuisce ad aumentare il grado di sicurezza all’interno del nostro Comune. E non è tutto – ha aggiunto il Sindaco – Presto altri defibrillatori saranno installati sul territorio comunale, coinvolgendo operatori e cittadini nella cultura della formazione e della prevenzione, facendo della città di Monteforte Irpino una comunità cardioprotetta”.