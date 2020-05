In Evidenza Primo Piano Provincia Monteforte Irpino avrà la caserma dei carabinieri. Consegna tra il 3 e il 5 giugno 23 maggio 2020

A Monteforte Irpino una svolta importante dopo un’attesa lunga sedici anni: con una nota indirizzata dall’Agenzia del Demanio all’Ente di via Loffredo, infatti, è stato comunicato che l’immobile di via Santa Maria, da destinare a Caserma per la locale Compagnia dei Carabinieri, sarà consegnato tra il 3 e il 5 Giugno.

Si tratta di un risultato storico che arriva dopo sedici anni di attesa: una serie di intoppi burocratici avevano sempre stoppato la consegna dell’Opera.

La buona nuova fa seguito a una comunicazione che solo pochi giorni fa il Comune di Monteforte, nella persona del suo Primo Cittadino Costantino Giordano, aveva inviato alle autorità preposte per segnalare lo stato di abbandono dell’immobile situato in via Santa Maria.

Il sindaco ha espresso tutta la propria soddisfazione: “Siamo soddisfatti per questa notizia che non esito a definire storica – ha commentato – ritengo che la consegna della Caserma all’Arma dei Carabinieri rappresenti un incremento del senso di sicurezza che le Istituzioni garantiscono ai cittadini. Si tratta di un Presidio di Legalità – ha concluso il Sindaco – che abbiamo l’orgoglio di annunciare proprio nella giornata dedicata alla legalità, in tutta Italia”.