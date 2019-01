Attualità A Monteforte il Centro Territoriale di II Livello per lo screening uditivo neonatale 2 gennaio 2019

Sarà attivo dal prossimo 7 gennaio 2019 presso il Centro di Audiologia del Distretto di Monteforte Irpino, diretto dal dott. Giuseppe Santucci, lo screening uditivo neonatale di II livello, strumento fondamentale per la diagnosi precoce dei deficit uditivi infantili. Presso il Centro di Il livello, individuato dall’ASL di Avellino, in ottemperanza al Piano Regionale di Prevenzione, unico a livello territoriale, afferiranno tutti i neonati del capoluogo irpino e della sua provincia, con sospetto di sordità rilevato ai punti nascita con apparecchiature come le otoemissioni acustiche (centri di I livello).

In questa sede, a partire dai due mesi di vita, i neonati saranno sottoposti ad indagini audiologiche più complete ed approfondite in grado di selezionare i casi patologici, in particolare i portatori di deficit uditivi gravi o profondi in grado di compromettere lo sviluppo del linguaggio se non individuati tempestivamente e riabililitati.

Il Centro di Audiologia del Distretto di Monteforte, che già da anni si occupa di tutta l’Audiologia Clinico- Diagnostica, della Vestibologia, della Foniatria, con gli screening uditivi neonati, ottimizza l’offerta prestazionale attestandosi come eccellenza territoriale.