Provincia Monteforte, è Carnevale. “Tradizione da tramandare ai giovani” 2 marzo 2019

Parte oggi l’edizione 2019 del Carnevale Montefortese, momento atteso con grande fervore dalla comunità e organizzato dalla Pro Loco Mons Fortis con il patrocinio del Comune di Monteforte Irpino.

Primo appuntamento della kermesse è stato il convegno di presentazione organizzato questa mattina presso la Sala Consiliare del Comune di Monteforte Irpino: gli ospiti hanno introdotto l’argomento del Carnevale spiegando come in terra montefortese – e non solo – le radici di questa festa siano indissolubilmente legate alla tradizione della Zeza.

Ricco e qualificato il parterre del convegno: oltre al Vicesindaco Della Bella e all’assessore Vitale, hanno preso parte al dibattito il Presidente della Pro Loco Annaelena Ercolino, la sociologa Mimma Chiuso, l’Antropologa culturale Alessia Scozzese e il docente universitario Valerio Ricciardelli. L’incontro è stato moderato dal dottor Diego Antonio Della Bella.

“Ringrazio di vero cuore la Pro Loco Mons Fortis, che ancora una volta si è fatta promotrice di questa splendida iniziativa” ha dichiarato Lia Vitale, Assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione del Comune di Monteforte Irpino.

“Mi fa piacere vedere volti giovani che hanno deciso di continuare ad innaffiare il seme della tradizione – ha aggiunto – Il giovane che partecipa al Carnevale invoglia amici, parenti e familiari a prendere parte a questa infinita esplosione di colori, e genera inevitabilmente un flusso infinito di amicizia e condivisione”.

Altrettanto soddisfatta Annaelena Ercolino, Presidente della Pro Loco Mons Fortis: “La Pro Loco si impegna a mantenere e diffondere sempre di più le tradizioni della comunità montefortese. – ha dichiarato – La nostra speranza è quella di tramandare gli insegnamenti e la cultura popolare attraverso il coinvolgimento di fasce più o meno giovani. Crediamo che sia nostro compito mantenere saldo il legame con le tradizioni, particolarmente nell’ambito di un tessuto sociale vasto e variegato come il nostro”.

L’appuntamento con la Zeza è fissato per le 16 di questo pomeriggio: punto di partenza sarà Piazza Amodeo (in località Borgo), da dove si muoverà poi verso Piazza Umberto I. Domenica mattina la Zeza di Monteforte sarà invece in trasferta ad Avellino insieme agli altri carnevali irpini, mentre di pomeriggio i personaggi della Zaza saranno nuovamente di scena tra le strade del Paese.