Monteforte, continuano le ricerche del cane Jago 24 settembre 2018

Perdersi per la seconda volta sarebbe troppo. Non avere, per l’ennesima volta, una casa e dei padroni pronti a dare attenzione e coccole, sarebbe eccessivo. Eppure il piccolo Jago, che è grande solo di taglia ma non ha più di sette mesi di età, rischia davvero di smarrirsi un’altra volta. Sarebbe troppo triste. Jago è un setter, un simpatico, docile e giocherellone setter, e sembra avere una storia troppo travagliata, perciò occorre fare di tutto per salvarlo, per riportarlo a casa.

Una decina di giorni fa, il bel cane nero è stato ritrovato da una famiglia che risiede a Monteforte Irpino sull’autostrada Salerno-Reggio Calabria, all’imbocco di Battipaglia. Vagava solo, senza meta e senza collare. Subito è scattata la “solidarietà” per il cucciolone e la famiglia non ha esitato un attimo a prenderlo e a portarlo a casa per prestargli le prime cure, i primi soccorsi e, soprattutto, le prime coccole. E’ stato un amore a prima vista tra Jago ed i bambini di questa famiglia di Monteforte Irpino. Si è creata una sintonia perfetta. Ormai Jago era di casa, l’amico di tutti, e nei prossimi giorni sarebbe stato condotto all’Asl per essere microchippato.

Sfortuna ha voluto che ieri mattina, domenica 23 settembre, Jago sia scappato di casa, in via Molinelle, zona Monteforte Irpino-Torrette di Mercogliano. Dalle 9.30 di ieri, tutta la famiglia lo sta cercando attivamente e non se ne riesce a fare, giustamente, una ragione.

I piccoli di casa, un maschietto e due femminucce, sono letteralmente disperati. Il loro appello è troppo struggente per cadere nel vuoto. Rivogliono Jago. Chiunque lo avesse visto o ritrovato (soprattutto se qualcuno lo ha ritrovato, si passi la mano sulla coscienza e faccia un gesto di amore verso i bambini), è pregato di contattare questi numeri: 3453315884 oppure 3388419533.