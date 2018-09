Provincia Monteforte, anche Airola rimette le deleghe. Napolitano: “Subito il congresso Pd” 14 settembre 2018

“Nella mattinata del 3 settembre la consigliera Assunta Airola, iscritta al Pd, ha rimesso nelle mani del sindaco le deleghe Sport, Turismo, Spettacolo, Politiche giovanili e pari opportunità. La motivazione ufficiale è, ovviamente, personale e non politica, ma l’avvenimento non è unico nel suo genere: nel novembre 2017 i consiglieri Katia Renzulli e Salvo Meli hanno consegnato le proprie deleghe e sono usciti dal gruppo di maggioranza “Si può” per formare il gruppo “Sarà bella” (il consigliere Salvo Meli è iscritto al Partito Democratico)”.

Filomeno Napolitano, Segretario GD di Monteforte Irpino, ricorda infine che a febbraio “l’assessore Carla Famiglietti rinuncia all’assessorato e alle sue deleghe (anche l’ex assessore Carla Famiglietti è iscritta al Partito Democratico). In sostanza, tre dei quattro consiglieri iscritti al Pd rinunciano a svolgere attività amministrative. Sarà casuale, ma tuttora, in quel di Monteforte Irpino, il circolo è commissariato e in (estenuante) attesa di congresso.”