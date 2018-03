Provincia Montecalvo Irpino, l’Amministrazione affronta il problema della viabilità rurale 29 marzo 2018

Il territorio montano, l’elevato numero di chilometri di viabilità rurale, la natura dei terreni e l’esiguità delle risorse, sono i maggiori problemi che si trova a dover gestire un Comune.

L’assessore alla viabilità di Montecalvo Irpino, Francesco Pepe, nei giorni scorsi ha incontrato i cittadini, contrada per contrada, per costruire una mappatura delle problematiche che riguardano la viabilità rurale al fine di programmare le poche risorse nel miglior modo possibile.

“In contrada Malvizza – spiega Pepe – lungo la provinciale per Ginestra, abbiamo avuto l’autorizzazione della Provincia per fare un intervento di canalizzazione delle acque. In contrada Corsano i maggiori problemi si registrano sull’anello San Giacomo–Corsano, dove la settimana prossima interverremo con un lavoro di 40.000 euro”.

“In zona Frascino il problema è la strada di Costa della Difesa. Qui è in atto una frana e bisogna intervenire con un progetto, inserito sulla piattaforma ITER, di 400.000 euro. Nel frattempo utilizzeremo dei fondi comunali per tamponare la frana. In zona sant’Andrea–Cretazzo abbiamo già in corso un intervento di canalizzazione delle acque”, conclude l’assessore.