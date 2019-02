Attualità Primo Piano Monte Pergola, nuova chiusura notturna per lavori di manutenzione in galleria 13 febbraio 2019

Due nuovi dispositivi provvisori per il traffico, in provincia di Avellino. Per permettere ad Anas di eseguire lavori di manutenzione ricorrente ed alcuni rilievi all’interno della galleria ‘Montepergola’, situata sul Raccordo Autostradale 2 “di Avellino”, nelle notti di giovedì 14 e venerdì 15 febbraio (fascia oraria 22.30-6.30 del giorno successivo) sarà chiuso al traffico – in direzione sud – il tratto compreso tra lo svincolo di Serino (km 23,500) e lo svincolo di Solofra (km 20,000), con deviazione del traffico su viabilità locale con indicazioni in loco.

All’approssimarsi delle aree di cantiere vige il limite di velocità di 40 km/h ed il divieto di sorpasso per tutte le categorie di veicoli.

Inoltre – stante la chiusura al traffico del tratto di strada statale 7 “Appia” Ofantina tra il km 311,650 ed il km 314,100 (ad eccezione dei mezzi diretti all’area PIP) per i lavori sul viadotto ‘Parolise II e III’ – il Comitato Operativo per la Viabilità (COV) istituito presso la Prefettura di Avellino lo scorso 28 gennaio ha decretato l’utilizzo della viabilità alternativa, già precedentemente predisposta per i mezzi di peso inferiore a 3,50 tonnellate e per gli autobus di linea, anche ai mezzi di massa superiore a 3,50 tonnellate purché intestati ad attività commerciali e produttive ricadenti nei comuni di Parolise e San Potito Ultra o ai titolari delle medesime, o di proprietà di residenti in tali comuni, o diretti ad attività commerciali e produttive ricadenti nei territori di Parolise e San Potito Ultra, ancorché prive di Documento di trasporto (DDT), ma in possesso di Nulla Osta al transito rilasciato dal Sindaco del Comune in cui ricade l’attività.

La viabilità alternativa già individuata è la seguente:

Mezzi provenienti da Avellino EST: uscita dallo svincolo di Candida e percorrenza della via Crocefisso-via Nazionale fino allo svincolo di Parolise.

Mezzi provenienti da SS7 “Appia” e da ex SS400: uscita svincolo Parolise e percorrenza SP39-via Nazionale e via Selvatico, con successiva immissione sulla statale 7. Via Selvatico risulta a senso unico in direzione della statale 7.

Resta confermata, per tutti gli altri mezzi di peso superiore a 3,50 tonnellate, la seguente viabilità alternativa obbligatoria:

Mezzi provenienti da Avellino EST: uscita sulla SS7 “Appia” in direzione Montemiletto, innesto sulla SP173 al km 296,400, successivo innesto sulla SP214 e sulla SP88 fino allo svincolo statale 7 Ofantina-exSS400 in Chiusano San Domenico.

Mezzi provenienti da SS7 “Appia” e da ex SS400: uscita dalla statale 7 Ofantina, allo svincolo SS400–Chiusano San Domenico con percorrenza verso la SP88, innesto sulla SP214 e successivamente sulla SP173 fino all’intersezione con la statale 7 “Appia” al km 296,400 per poi proseguire verso l’autostrada in direzione Avellino Est o Benevento.