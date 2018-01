Provincia “Montagna Uisp” incontra “Innamorati della Neve”, appuntamento sul Laceno 7 gennaio 2018

Anche quest’anno la montagna dell’Irpinia torna protagonista nel calendario delle attività invernali della Uisp.

In una stagione difficile che, per la prima volta dopo decenni, vedrà la stazione sciistica del Laceno priva dei suoi impianti di risalita, l’Unione Italiana Sport per Tutti non lascia il territorio di Bagnoli Irpino ma raddoppia, con un doppio evento che si svolgerà dal 28 gennaio al 4 febbraio 2018.

Bagnoli Irpino sarà la tappa centrale, infatti, dell’edizione 2018 di “Montagna Uisp”, la manifestazione nazionale rivolta a tutti gli appassionati della montagna.

Proprio nel segno della continuità, “Montagna Uisp” incontrerà, dal 2 al 4 febbraio, “Innamorati della Neve”, la kermesse dedicata agli sport invernali giunta quest’anno alla sua sesta edizione.

L’iniziativa richiamerà in Irpinia centinaia di persone provenienti da tutta Italia per partecipare alle escursioni e alle attività in montagna alla scoperta delle bellezze naturalistiche dell’Irpinia, oltre che ai giochi, ai tornei e alle gare riservate a tutti gli amanti della montagna e agli appassionati degli sport invernali.

Per l’Irpinia sarà un momento di grande promozione di uno dei suoi angoli più suggestivi, un’occasione per mettere in mostra le sue ricchezze naturali, architettoniche, sportive e gastronomiche.

Martedì 9 gennaio 2018, alle ore 11.00, presso il Circolo della Stampa di Avellino, in Corso Vittorio Emanuele, si terrà la presentazione dell’evento, alla presenza del Vice Presidente Nazionale della Uisp, Tiziano Pesce, del presidente dela Consiglio Regionale della Campania, Rosa D’Amelio, del presidente della Provincia di Avellino, Domenico Gambacorta, del presidente della Uisp Campania, Ivo Capone, del responsabile del coordinamento neve Uisp, Bruno Chiavacci, del sindaco di Bagnoli Irpino, Filippo Nigro e del presidente del comitato territoriale di Avellino della Uisp, Vincenzo Violano.