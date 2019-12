di Claudio De Vito. All’ultima curva del girone d’andata l’Avellino arriva con una serenità mai conosciuta in precedenza grazie alla stabilità societaria appena raggiunta, che ha portato al pagamento degli stipendi e spazzato via i cattivi pensieri di staff tecnico e calciatori almeno fino al termine della stagione. Mica poco considerata la difficoltà dell’impegno in terra pugliese contro un Monopoli che vuol continuare a sorprendere.

L’unica nota stonata nell’orchestra biancoverde diretta da Capuano è rappresentata dall’assenza di Charpentier al centro di un tridente in odore di rivoluzione. Il suo sostituto Albadoro infatti non sta benissimo e allora l’assetto offensivo dovrebbe prevedere lo schieramento di Alfageme nel ruolo di prima punta con a supporto Micovschi e Silvestri, quest’ultimo annunciato alla vigilia come assente dal suo allenatore che però dovrebbe recuperarlo nel 3-4-2-1 pronto a diventare 3-5-2 a specchio con l’avversario.

Anche il malconcio Rossetti figura tra i convocati. In difesa invece i rientranti Illanes e Morero sono in vantaggio su Njie e Zullo. Insieme a Laezza dovranno limitare lo stato di grazia di Fella che 8 dei suoi 12 gol li ha messi a segno nelle ultime 8 gare. Con lui in avanti dovrebbe esserci Cuppone considerato il rientro soltanto a mezzo servizio di Jefferson. Per il resto la formazione iniziale dovrebbe essere quella di una settimana con Giorno faro della mediana scortato ai lati da Carriero e Piccinni abili negli inserimenti. Si prevede il pubblico delle grandi occasioni al “Veneziani” dove giungeranno 230 tifosi dell’Avellino.

Monopoli-Avellino, le probabili formazioni

Monopoli (3-5-2): Antonino; Rota, De Franco, Mercadante; Triarico, Carriero, Giorno, Piccinni, Antonacci; Fella, Cuppone.

A disp.: Milli, Menegatti, Pecorini, Salvemini, Mariano, Cavallari, Donnarumma, Tuttisanti, Nina, Hadziosmanovic, Tazzer, Jefferson. All.: Scienza.

Indisponibili: Arena, Maestrelli, Ferrara, Moreo, Nanni.

Squalificati: nessuno.

Ballottaggi: Triarico-Hadziosmanovic 55%-45%, Cuppone-Salvemini 55%-45%.

Avellino (3-4-2-1): Tonti; Illanes, Morero, Laezza; Celjak, De Marco, Di Paolantonio, Parisi; Micovschi, Silvestri; Alfageme.

A disp.: Abibi, Zullo, Rossetti, Albadoro, Karic, Njie, Carbonelli, Evangelista, Petrucci. All.: Capuano.

Indisponibili: Charpentier, Palmisano, Pizzella.

Squalificati: nessuno.

Ballottaggi: Illanes-Njie 55%-45%, Morero-Zullo 55%-45%, Silvestri-Albadoro 55%-45%.

Arbitro: Santoro di Messina Assistenti: Barone di Roma 1 e Bertelli di Busto Arsizio.