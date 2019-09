Avellino Modelli innovativi per l’imprenditorialità sostenibile: il De Luca di Avellino vince la sfida Hackathon Settembre 2109 17 settembre 2019

Nove scuole provenienti da tutta Italia hanno partecipato all’esperienza didattica residenziale “Carriere digitali 2”, organizzata dall‘SISS “Don Milani di Tradate nell’ambito del progetto “Rethinking talent”, nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale. Nello scenario prealpino dei Piani dei Resinelli in provincia di Lecco, dal 8 al 12 settembre 2019, si sono confrontate nove delegazioni composte da due studenti, due studentesse e un docente accompagnatore, provenienti, oltre che dalla Lombardia, da diverse regioni italiane: Sardegna, Lazio, Abruzzo e, per la Campania, l’ISISS “De Luca”di Avellino.

Hanno partecipato gli alunni: Noemi Autorino e Celeste Russo della classe IVAss, Marco Cerbone e Luca De Lorenzo della IVBss accompagnati dalla prof.ssa Paola Vecchiarelli. Attraverso il modello hackathon, una maratona finalizzata allo sviluppo di progetti digitali da parte degli studenti, i partecipanti, guidati da formatori esperti, si sono interrogati sugli scenari che le future generazioni si troveranno davanti. Organizzati in gruppi eterogenei per provenienza e indirizzi di studio, hanno affrontato le sfide del futuro, ricercando e progettando nuove soluzioni, modelli, processi o servizi innovativi, utilizzando saperi tecnico-scientifici in un percorso multidisciplinare e in un’ottica progettuale utili a sviluppare in loro competenze trasversali. Il progetto ha avuto l’obiettivo di fornire ai partecipanti gli strumenti per indirizzarsi consapevolmente verso un percorso formativo /professionale/imprenditoriale che sviluppi le proprie potenzialità, coerentemente con i propri interessi, arricchendo le competenze e le conoscenze degli studenti e delle studentesse sulle discipline STEM e su imprenditorialità sostenibile.

Al termine della competizione è stato premiato il team “Viola”, di cui faceva parte l’alunna Celeste Russo della IV Ass dell’Isiss DeLuca di Avellino, che ha dato, come afferma la D.S. prof.ssa Maria Rosaria Siciliano, ulteriore onore e lustro al nostro Istituto che si conferma un’eccellenza del territorio. Gli studenti e le studentesse vincitori parteciperanno in autunno ad un nuovo momento di riflessione condivisa per contribuire a creare una società più equa, sostenibile e coesa.