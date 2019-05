Attualità Moda e cabaret: a Fontanarosa il Fashion Show 16 maggio 2019

Il “Fashion Show” targato Tordiglione Production torna nella favolosa location del “Giolì Restaurant-Fontanarosa Residence” con una madrina spumeggiante: Denny Mendez. L’appuntamento è per domenica 19 maggio alle ore 20,30.

Il format sarà quello consolidato con raffinate sfilate di moda, momenti di spettacolo musicale ed esilaranti parentesi di cabaret grazie alla partecipazione di Enzo Costanza che affiancherà Denny Mendez nella conduzione. L’ingresso sarà libero come ad ogni evento della “Fashion Model Agency Production” di Walter Tordiglione.

La regia moda sarà a cura di Stefania Maria. In passerella gli abiti da cerimonia e casual dell’Atelier Pyramid di San Giorgio del Sannio, gli occhiali di Eurottica di Biancarosa Di Prizito di Fontanarosa, le pellicce ed i capi in pelle di Franco De Roma di Milano. Le acconciature saranno a cura di Pin Claruss Parrucchieri di Venticano e Studio 86 di Caposele.

Tra le proposte della serata, le travolgenti coreografie di ballo degli allievi della scuola di Fabrizio Formica di Torella dei Lombardi “Yes We Dance” che danzeranno sui ritmi latini di “Love” di Gianluca Vacchi e Sebastiàn Yatra e “Lo mismo” di Alvaro Soler e Maître Gims.

Denny Mendez davvero non ha bisogno di presentazioni. L’abbiamo vista di recente in diverse ospitate a “Detto Fatto” su Rai 2 con Bianca Guaccero, e sta avendo una nuova felice stagione quale attrice anche teatrale. La prima Miss Italia di colore ha esteso il suo successo oltre oceano: oramai vive principalmente a Los Angeles dove ha girato insieme a grandissimi attori come John Travolta e Morgan Freeman. In uscita tre nuovi film. Tra l’altro le immagini della proposta di matrimonio da parte del suo compagno, Oscar Generale, sul red carpet di Cannes nel 2014 alla presenza proprio di John Travolta, hanno fatto il giro del mondo. Denny Mendez è una modella, un’attrice, una presentatrice oltre che bellissima di una simpatia ed allegria coinvolgenti con una grande verve che conquisterà sicuramente il pubblico di Fontanarosa così come ha fatto in ogni altro show della Tordiglione Production.