Cronaca Minaccia e resistenza a pubblico ufficiale: arrestato 49enne 10 settembre 2018

I fatti sono accaduti nel tardo pomeriggio di ieri a Volturara Irpina, nel corso della sagra: per futili motivi l’uomo avrebbe minacciato alcuni avventori che non hanno esitato ad avvisare i Carabinieri della locale Stazione, già in servizio alla manifestazione gastronomica al fine di garantire sicurezza e rispetto della legalità.

L’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine, non ha fatto mistero di non gradire la presenza delle uniformi e tantomeno quel controllo: in un’escalation di livore si è scagliato contro degli operanti che, grazie anche all’intervento di altri colleghi, sono riusciti a fermarlo, evitando così ben più gravi conseguenze.

Una volta bloccato in un contesto di piena sicurezza e scongiurata dunque la possibilità di gesti inconsulti il 49enne, che continuava a profferire minacce anche di morte nei confronti dei militari intervenuti, è stato condotto in Caserma e, su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, dichiarato in arresto.

L’uomo, successivamente alle formalità di rito, è stato portato alla Casa Circondariale di Bellizzi Irpino, in attesa di comparire dinnanzi al Tribunale per essere giudicato con la formula del rito direttissimo.