Avellino Minacce Arvonio: la solidarietà di Ora Avellino 16 maggio 2019

“Livio Petitto e tutti i candidati della lista Ora Avellino esprimono la propria solidarietà al comandante della Polizia Municipale, Michele Arvonio, per i gravi atti intimidatori di cui è stato fatto oggetto” recita la nota a firma della lista in corsa per le elezioni comunali del 26 maggio.

“Non si può che esprimere apprezzamento per il lavoro svolto, in questi anni, da Arvonio per l’ente comunale e manifestargli pieno sostegno nel difficile e delicato compito quotidiano di garantire, insieme al corpo dei vigili urbani, legalità, trasparenza e rispetto delle regole in città – si legge ancora – un impegno che è necessario prosegua senza ostacoli, bloccando immediatamente ogni indebito ed inaccettabile tentativo di condizionamento esterno”.