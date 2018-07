Attualità Primo Piano Migranti, giro di vite sui controlli. Ecco la task force della Prefettura 6 luglio 2018

Seicento migranti in meno, crescono gli Sprar, quattro in più in provincia. Al momento sono 1823 i migranti accolti in provincia di Avellino, di cui 1471 richiedenti asilo ospitati nei Centri Straordinari di accoglienza in 50 strutture distribuite in 28 comuni e 352 titolari di protezione alloggiati nei 14 Sprar attualmente attivi.

I dati sono emersi dall’ultimo tavolo in Prefettura in cui si è fatto il punto sulla presenza di immigrati in provincia, anche per mettere in campo politiche mirate. Nel primo trimestre 2018 sono state effettuate 48 ispezioni presso le strutture di accoglienza. La Prefettura è pronta a mettere in campo anche task force contro il caporalato, con l’obiettivo di prevenire il lavoro nero nei settori più a rischio, coordinata dall’Ispettorato del Lavoro con il supporto delle Forze di Polizia.

Pronti anche tre nuclei ispettivi che si occuperanno della vigilanza sui centri, anche dal punto di vista del rispetto delle norme relative alla prevenzione.