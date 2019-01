Migranti, continua il duello De Magistris-Salvini

Lo scontro sulla questione migranti tra il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris e il ministro dell’Interno, Matteo Salvini è sempre più accesso.

Alle affermazioni del primo cittadino partenopeo: “Salvini non vuole far entrare la nave in territorio italiano? A Napoli ad oggi abbiamo la disponibilità di 450 imbarcazioni per andare a recuperare queste persone che stanno morendo. Li andremo a soccorrere in acque internazionali perché il diritto del mare dice di salvare e prestare soccorso alle persone che stanno per morire” il ministro non tarda a replicare: “Il sindaco di Napoli è pronto a mollare tutto e a ‘salire sulla prima barca con la fascia tricolore’ per andare a prendere gli immigrati clandestini traghettati dalle Ong. I problemi della città e dei napoletani possono attendere”.