Provincia Microchip gratuiti ai propri cani, appuntamento venerdì a Grottolella 22 luglio 2019

L’Asl di Avellino in collaborazione con l’assessorato alla Sanità al Comune di Grottolella, guidato dal Vicesindaco Marco Grossi, organizza per venerdì 26 luglio dalle ore 9 alle ore 13, presso la centralissima Piazza Municipio, una giornata dedicata alla applicazione gratuita dei microchip ai propri cani recandosi presso il Camper del servizio veterinario dell’Asl di Avellino che farà tappa nel piccolo comune irpino. Per il buon esito della iscrizione del proprio amico a quattro zampe, presso l’Anagrafe regionale Animali d’affezione, ricorda il sito dell’Asl, sarà necessario munirsi di fotocopia di carta di identità e codice fiscale il giorno stesso della iniziativa.

“L’iniziativa del 26 ha lo scopo di combattere con efficacia e in modo concreto il fenomeno dell’abbandono e del maltrattamento dei nostri amici a quattro zampe, perché, come diceva Ghandhi, la civiltà di un popolo si misura dal modo in cui tratta gli animali. La tematica della tutela degli animali d’affezione sarà un obiettivo che l’amministrazione comunale di Grottolella cercherà di realizzare attuando una vera politica di tutela effettiva dei cari amici a quattro zampe, allo scopo di prevenire l’incivile pratica dell’abbandono degli animali domestici e diffondere la cultura del possesso responsabile degli stessi. Come amministrazione, inoltre, stiamo già pensando a porre in essere provvedimenti amministrativi finalizzati sia al contrasto del randagismo sia a favorire l’adozione dei cari amici a quattro zampe. Infine ringraziamo l’ASL di Avellino e la Dottoressa Maria Morgante per aver accolto la nostra richiesta e per la grande disponibilità e attenzione dimostrata in questo mese nei confronti della nostra comunità.”- è quanto dichiarato in una nota da parte dell’amministrazione comunale di Grottolella.