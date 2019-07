Provincia Microchip gratuiti ai cani di Santa Paolina, successo per la campagna promossa dal comune 22 luglio 2019

Decine di cani hanno affollato Piazza Alberto De Buono a Santa Paolina dove stamani il Camper Veterinario dell’Asl di Avellino ha sostato per alcune ore per consentire ai residenti di registrare i propri amici a 4 zampe attraverso l’inserimento del microchip, così come previsto dalla legge. Una occasione servita anche a sottoporre gli animali a un controllo medico veterinario.

“Abbiamo registrato una risposta più che positiva che testimonia la sensibilità dei nostri concittadini – afferma il primo cittadino, Rino Ricciardelli. Sono stati ben 25 i cani che sono stati registrati, microchippati e sottoposti a visita veterinaria. Un passo in avanti significativo nella lotta al randagismo e nella cura che i nostri amici a 4 zampe meritano e che da anni portiamo avanti con continue iniziative.”

“Un grazie all’Azienda Sanitaria Locale di Avellino che con il dott. Giovanni Rinaldo ha dimostrato grande disponibilità e attenzione per la nostra comunità. Un ringraziamento va anche agli amici dell’Associazione SOS Natura e alle Guardie Ambientali di Altavilla per la loro presenza e l’impegno che costantemente profondono a favore degli animali.”

“Nei prossimi giorni – fa sapere Ricciardelli – il nostro paese sarà dotato di bidoni per deiezioni canine al fine di assicurare un maggiore decoro alle nostre piazze e alle nostre strade. Confidiamo sempre in tutti i cittadini che stamani – conclude il Sindaco – hanno dato prova di notevole senso civico e di grande amore per i propri cani.”