Attualità Meticcio cade in un deflusso d’acqua, salvato dalla Gadit 21 settembre 2019

La Gadit (Guardie Ambientali D’Italia) sez. di Avellino ha concluso un’altra importante operazione di salvataggio e soccorso di un cane caduto in un deflusso di acqua.

E’ il Presidente della Gadit di Avellino a comunicarlo: a effettuare il recupero un equipaggio della Gadit di Avellino, impegnato questa mattina in un servizio di vigilanza ambientale in zona Monteforte Irpino.

Nel transitare presso la periferia del comune, si sono imbattuti in un signore anziano che era agitato e chiedeva aiuto per il suo cane, il quale rincorrendo un animale selvatico e sfuggendo al controllo da parte dello stesso era caduto in un torrente per il deflusso delle acque abbastanza profondo e non riusciva ad uscire più perché ferito e impaurito.

Le Guardie Zoofile della Gadit prontamente hanno soccorso il povero animale tirandolo fuori, ma l’operazione si è resa difficile per lo stato di paura del cane che si agitava e per il dolore che gli provocavano le ferite. Il povero animale è stato imbragato sulla barella veterinaria che è in dotazione al veicolo della Gadit e trasportato urgentemente presso la Clinica del Veterinaria convenzionata con questa associazione per le cure del caso.

Il presidente della Gadit sottolinea l’importanza di avere servizi di vigilanza attivi sul territorio, la stessa associazione ha vari volontari che percorrono tanti km in auto per vigilare su tutta l’Irpinia, ricordando che tutto quello che riesce a fare la Gadit è solo per la capacità tecnico operative dei propri volontari e da autotassazione degli stessi per coprire le spese fisse che la stessa associazione deve affrontare quotidianamente. Dal mantenimento delle varie Autovetture di proprietà di questa associazione, che sono due Alfa Romeo 156 veloci di cui una 1,9 jtd 16v 150cv Q4 (4×4) permanente e l’altra 1,8 twin spark 140 cv adibite alla vigilanza ambientale, una Land Rover Discovery 2.5 td adibito al Soccorso di animali feriti.

Per informazione e per partecipare alle attività e ai corsi, o informazioni su pet-taxi della Gadit. info gaditavellino @virgilio.it 3397449773