Meteo Avellino, arriva i calo termico. Rischio pioggia per il Ponte di Ognissanti

Brusco calo termico in Irpinia da metà settimana e rischio pioggia per il Ponte di Ognissanti. E’ questo lo scenario ipotizzato dagli esperti meteorologici sui diversi siti nazionali di previsioni del tempo.

E’ in particolare nel week-end che le temperature, molto alte rispetto alle medie del periodo, scenderanno fino a minime di 10°C. Rischio precipitazioni per la giornata di venerdì 1 novembre. Cielo coperto o poco nuvoloso per la giornata di sabato, quando invece non sono previste piogge.

Maltempo infine per domenica 3 novembre, per la cui giornata (in particolare nel pomeriggio) sono attese precipitazioni consistenti.

Il peggioramento sarà dovuto all’aria fredda e instabile in discesa dal Nord Europa che ci interesserà per buona parte di queste giornate festive.