Provincia Messa in sicurezza della ex SS 165 a Caposele, firmata intesa tra Comune e Provincia 17 luglio 2019

Via libera al protocollo d’intesa tra l’Amministrazione Provinciale di Avellino e il Comune di Caposele per la messa in sicurezza e il miglioramento della ex SS 165 (corso Sant’Alfonso) che attraversa la frazione Materdomini.

Il progetto elaborato dal Comune di Caposele prevede il rifacimento del muro di contenimento, del manto di asfalto e della rotatoria all’ingresso della frazione con un nuovo arredo urbano.

La Provincia di Avellino provvederà al finanziamento dell’intervento concordato.L’accordo è stato siglato dal presidente Domenico Biancardi e dal sindaco Lorenzo Melillo.

“Abbiamo dato seguito all’istanza dell’Amministrazione di Caposele per mettere in sicurezza questo tratto di strada. Un intervento non più rinviabile”, dice il presidente Biancardi.

“Siamo riusciti in un solo anno ad ottenere dalla Provincia il finanziamento per il risanamento e l’arredo di questa arteria centrale di Materdomini. Risolviamo un problema che si trascinava da anni. Finalmente ci sarà anche il rifacimento della rotonda: sarà il nostro biglietto da visita per i pellegrini e i turisti che ci faranno l’onore di venire a Caposele per godere delle bellezze paesaggistiche, a cominciare dalle sorgenti, e per fare tappa al Santuario di San Gerardo”, sottolinea il sindaco Melillo.