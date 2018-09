Messa a disposizione sostegno: ecco come candidarsi

La presa di servizio tramite la messa a disposizione è l’atto con cui la scuola riceve la proposta di assunzione e avvia le pratiche amministrative per la retribuzione e l’inserimento del docente nell’organico della scuola.

Messa a disposizione sostegno

La presa di servizio può avvenire non solo per incarico standard, ma anche su sostegno. Nelle scuole italiane infatti persiste il problema della carenza di insegnanti di sostegno.

A fronte della carenza di insegnanti, molti aspiranti docenti stanno inviando in questi giorni la propria messa a disposizione, ovvero la disponibilità a ruoli di supplenza, per chi non è iscritto nelle graduatorie.

Negli ultimo periodo infatti, vista la carenza in alcune province di docenti in possesso dell’abilitazione per il sostegno, i dirigenti scolastici si sono visti costretti ad assegnare le cattedre anche a docenti di terza fascia senza specializzazione.

E’ quindi possibile inviare la propria messa a disposizione rendendosi disponibili anche per il sostegno, perché vista la carenza di docenti c’è la possibilità di essere contattati dalle scuole.

Chi invece è già iscritto, con la MAD può aumentare le sue possibilità di essere contattato da parte degli istituti scolastici.

Come funziona l’invio della messa a disposizione

