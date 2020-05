Attualità Mercogliano, tutti negativi i tamponi effettuati il 2 maggio. D’Alessio: “Risultato incoraggiante” 6 maggio 2020

Mercogliano, tutti negativi i tamponi effettuati il 2 maggio sulla popolazione a rischio.

“E’ un risultato incoraggiante – commenta il Sindaco Vittorio D’Alessio – che ci fa affrontare con maggiore positività la Fase 2, ma senza abbassare la guardia e con la convinzione che il rigoroso lavoro di monitoraggio e rigido controllo, svolto fino ad ora sul nostro territorio, ha dato i suoi frutti.

Continueremo in questa direzione grazie all’impagabile impegno di tutti i membri del COC, che ringrazio, e in particolare alla competenza professionale e alla caparbietà dell’Assessore alle politiche sanitarie Annachiara Coppola che ci sta supportando, fin dall’inizio della pandemia, in decisioni e interventi scientificamente corretti, a volte risultati fuori dal coro, ma gli unici rivelatisi efficaci.

Ringrazio, infine, con stima il Dott. Antonio Limone, Direttore Generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, per il lavoro che l’Ente sta svolgendo in questa emergenza e per la sua disponibilità ad offrirci, non solo in questa fase, preziose indicazioni”.