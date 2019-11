Mercogliano, tentata truffa ad un’anziana. Un uomo voleva rifilare un “pacco” ad una signora di Mercogliano a fronte del quale avrebbe dovuto pagare 400 euro. Ma questa volta la truffa non è andata a buon fine grazie anche agli utili consigli dei Carabinieri, diffusi dagli organi d’informazione.

Il malvivente telefona a casa dell’anziana e, spacciandosi per un corriere, riferisce che di lì a poco sarebbe passato da lei per la consegna di un pacco contenente materiale informatico ordinato online dal nipote.

Insospettita, ricordando anche i consigli riportati nei video e sulla locandina realizzata dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino con l’iniziativa “Difenditi dalle truffe”, l’anziana gli rispondeva che avrebbe subito chiamato la figlia al telefono per avere conferma in merito a quella consegna.

E solo a questo punto non ha alcun dubbio della truffa tentata nei suoi confronti e non esita quindi a contattare i Carabinieri della Stazione di Mercogliano che, ricevuta la notizia, hanno subito messo in campo una collaudata attività finalizzata all’identificazione del malvivente.