Provincia Mercogliano, successo per il convegno scientifico sulla violenza contro le donne 29 novembre 2019

La violenza di genere si combatte attraverso una piena sinergia tra cittadini,

associazioni e istituzioni. I Centri antiviolenza sono le prime antenne sociali che possano garantire

alle vittime un aiuto adeguato attraverso operatori specializzato e con il coinvolgimento delle

forze dell’ordine e delle istituzioni. Le tante professionalità presenti al convegno scientifico sulla

violenza sulle donne organizzato dall’Associazione Nuova Dimensione in collaborazione con altri

enti e associazioni che si è svolto presso l’Abbazia del Loreto a Mercogliano, hanno rimarcato la

necessità di fare squadra per contrastare la violenza delle donne e promuovere una cultura della

prevenzione fin dalle scuole elementari. L’iniziativa ha avuto il patrocinio dell’Associazione Italiana

di sociologia, dell’ANS, del comune di Mercogliano, dell’Abbazia di Montevergine, Unpli ecc. I

saluti istituzionali sono stati affidati al Rev,mo Riccardo Luca Guariglia Abate Ordinario di

Montevergine, al sindaco di Mercogliano Avv. Vittorio D’Alessio, alla Dott.ssa Elena Pagano

Assessore alle Pari Opportunità del comune di Mercogliano, al dott. Marco Perrotti- Vice

presidente Associazione Nuova Dimensione, Dottore Carmine Urciuoli Referente sezione AIS Studi

di Genere Dipartimento di Scienze Sociali Università degli Studi di Napoli “Federico II” Avv.

Vincenza Luciano Consigliera di Parità della Provincia di Avellino. A seguire è intervenuto il dott.

Salvatore Pignataro Criminologo Investigativo e specialista in Tecniche investigative applicate che

ha illustrato e ha analizzato i dati dei centri antiviolenza in provincia di Avellino, ma anche

dell’attuale legislazione “Codice Rosso” e i protocolli investigativi adottati per contrastare il

fenomeno della violenza. A seguire sono intervenuti il Dott. Ferdinando Tramontano – Presidente

di Vision Osservatorio di Vittimologia, la Dott.ssa Barbata Carpentieri Psicologa e Dott.ssa Caterina

Sasso – Coordinatore Centro Antiviolenza “Alice e il Bianconiglio” di Avellino. Significati anche gli

interventi della dottoressa Antonia Petrozzino Sociologa, Prof. Mario Perrotti Responsabile

Servizio Civile Universale Associazione “Nuova Dimensione” Dottoressa Elisa Forte Giornalista e

autrice del libro “Irpine”. L’assessore regionale alle Pari Opportunità della Regione Campania,

On.Chiara Marciani ha rimarcato la necessità di fare rete di potenziare gli sportelli antiviolenza

attraverso nuovi finanziamenti previsti per tale misura. Ha moderato i lavori la giornalista Marina

D’Apice.