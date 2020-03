Attualità Provincia Mercogliano, oggi alle 13.00 festa degli alberi via Skype 21 marzo 2020

Oggi è San Benedetto, il Patrono d’ Europa e dell’ Ambiente. Inizia la primavera. Oggi è la Festa degli Alberi, istituita con D.M. del 4 agosto 2000 dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di allora Alfonso Pecoraro Scanio, oggi Presidente della Fondazione UniVerde, e dal Ministero della Pubblica Istruzione Tullio De Mauro.

Il Comune di Mercogliano aderisce per il primo anno alla Festa degli Alberi nelle scuole, anche se i tempi sono difficili non ha voluto rinunciare a lanciare il forte messaggio educativo e sociale legato a questa giornata.

Alle ore 13.00 di oggi sarà piantato nel giardino dell’Istituto Comprensivo “Mercogliano” un albero di ulivo. L’evento si svolgerà, viste le disposizioni del governo in materia di emergenza Covid-19, senza pubblico, dunque tutto sarà in diretta streaming sulla pagina facebook dell’Amministrazione comunale e sulle pagine del Prof. Alfonso Pecoraro Scanio che sarà collegato via skype.

La Festa Degli Alberi rivolge a tutti e soprattutto ai bambini ed ai ragazzi delle scuole un messaggio legato alla diffusione di una cultura di tutela dell’ambiente e della salvaguardia del patrimonio naturale. Annualmente si celebra nella giornata del 4 ottobre, in occasione di San Francesco d’Assisi patrono d’Italia, ed in quella del 21 marzo, che segna l’inizio della primavera e celebra San Benedetto, patrono d’Europa e dell’ambiente

“I tempi sono difficili – commenta il Sindaco Vittorio D’Alessio – ecco perché dobbiamo coltivare in maniera più incisiva messaggi positivi e di speranza. Pianteremo un ulivo come simbolo di rinascita e lo faremo nel giardino della scuola che rappresenta il contesto più privilegiato per educare al rispetto dell’ambiente, alla tutela del patrimonio naturale e della biodiversità, al rispetto della salute del nostro ecosistema.”