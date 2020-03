Attualità Mercogliano, la proposta del sindaco D’Alessio: “Tutti con il tricolore” 9 marzo 2020

Il Sindaco Vittorio D’Alessio lancia una proposta di unione: “Invito i cittadini di Mercogliano ad esporre il tricolore sui balconi delle case, davanti alle strutture sanitarie, agli esercizi commerciali, per ricordare a tutti il rispetto delle regole e la necessità di comportamenti responsabili per poter superare insieme le difficoltà legate alla diffusione del Coronavirus. Dimostriamo che non ci sono divisioni ed egoismi e che le istituzioni, la politica, i commercianti, le associazioni, tutti i cittadini, insieme, daranno il meglio anche in questa vicenda. Ho raccolto con piacere questa proposta della Pro Loco Mercogliano poiché ritengo che in ogni difficoltà il senso di appartenenza sia un efficace strumento per debellare le paure ed orientare giusti comportamenti”.