Attualità Mercogliano, attivo il Coc. Chiusi parchi e ville comunali, si procede alla sanificazione delle strade 11 marzo 2020

Alpi – La macchina organizzativa del Comune di Mercogliano per affrontare l’emergenza coronavirus è ormai attiva da lunedì scorso. Presso il Municipio, è stato subito messo in piedi il Coc, centro operativo comunale, pronto a fornire ogni tipo di supporto e consigli utili ai cittadini. Sindaco ed assessori sono presenti in maniera costante a palazzo di città dove, all’ingresso, ci sono i flaconi igienizzanti.

Ieri sera il sindaco, Vittorio D’Alessio, ha firmato una nuova ordinanza con la quale ha disposto la chiusura dei parchi pubblici e delle tre ville comunali, ovvero quelle di via Santangelo, di Torelli e di Torrette. Per la serata di oggi, invece, è prevista la sanificazione e la disinfestazione delle strade comunali.

Chiusa anche la piscina comunale, così come la funicolare di Montervergine. In azione anche la Misericordia del paese alle falde del Partenio che collabora per evitare qualsiasi forma di sovraffollamento agli ingressi dei supermercati e dei centri commerciali. Gran lavoro anche dei vigili urbani, mentre alcune testate locali hanno realizzato un video per sensibilizzare i cittadini a non uscire di casa.