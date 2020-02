Mercato, sopralluogo a Campo Genova: scoppia il caos, tensione alle stelle

Alfredo Picariello – Tensione alle stelle durante il sopralluogo a Campo Genova da parte dei commercianti ambulanti di Avellino. La “scintilla” è scoppiata quando sul posto, in netto ritardo rispetto all’orario concordato, è arrivato il sindaco Gianluca Festa, accompagnato dal vice Laura Nargi. Il primo cittadino ha affrontato gli ambulanti a muso duro e con un atteggiamento un po’ spavaldo, non tenendo in considerazione l’esasperazione degli imprenditori che, da oltre un mese, non riescono a fare il proprio lavoro. Alle giuste lamentele di diversi di loro, che gli facevano presente alcuni disservizi della nuova area, Festa ha replicato: “Prima dovete pagare”. Apriti cielo, diversi ambulanti hanno cominciato ad inveire contro di lui. E’ scoppiato il caos, oltre alla Digos sul posto sono dovute arrivare anche alcune pattuglie dei vigili urbani, agli ordini del comandante Arvonio.

Pian piano e con molta fatica, è ritornata la calma. Sembra che domani il mercato salti, visto che gli stalli ancora non sono pronti. Su questo, il sindaco Festa ha dimostrato una certa apertura, invitando gli esercenti a recarsi domani pomeriggio alle 15 al Comando Municipale, per concordare l’assegnazione dei posti. Ad onor di logica, quindi, il mercato dovrebbe tenersi sabato.

Anche perché, come sottolineato dagli stessi esercenti, l’area non sembra per nulla pronta. La questione sarà affrontata anche nel corso del consiglio comunale che sta per prendere il via. In aula, anche una delegazione di ambulanti.