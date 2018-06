Avellino Calcio Mercato, istruzioni per l’uso: uno sguardo alle liste dell’Avellino 21 giugno 2018

di Claudio De Vito – Over, under e bandiere. Come in ogni sessione di mercato, l’allestimento delle rose in Serie B deve aderire a determinati parametri con l’obiettivo di riservare il giusto spazio ai giovani. La Lega cadetta prevede un tetto di diciotto over 23, illimitati under 23 (nati dal 1996 in poi, fino alla stagione 2016/2017 il sistema prevedeva over-under 21) e due giocatori bandiera, cioè quegli atleti tesserati da almeno 4 anni consecutivi da professionista e non (tesseramento di proprietà).

C’è ancora tanta strada da fare fino alla chiusura dei battenti del calciomercato fissata alle 20 del 17 agosto, ma intanto è utile comprendere la situazione dell’organico biancoverde che annovera al suo interno venti over sotto contratto. Lezzerini e Iuliano tra i pali; Laverone, Falasco, Morero, Ngawa, Migliorini, Solerio e Pecorini in difesa; Di Tacchio, Lasik, De Risio, Houdret, Paghera, Moretti ed Evangelista a centrocampo; Mokulu, Ardemagni, Bidaoui e Camarà per il reparto offensivo.

C’è uno sforamento con due over oltre la soglia consentita ma ci sarà modo e tempo per rientrare nei paletti previsti dalla norma. Capitan D’Angelo e Castaldo bandiere di nome e di fatto che restano in attesa dei rispettivi prolungamenti di contratto. Andrà rinforzato il parco under che ad oggi include Kawaya, i fratelli Wilmots, Diallo, Cozzolino, Molinaro e Soumarè. Con le porte girevoli del mercato è tutto ancora in divenire ma le regole per la composizione della rosa restano.

Le tre liste dell’Avellino

Over 23: Lezzerini (2020), Iuliano (2019), Laverone (2020), Falasco (2021), Morero (2019), Ngawa (2019), Migliorini (2020), Solerio (2019), Pecorini (2020), Di Tacchio (2021), Lasik (2019), De Risio (2020), Houdret (2021 con opzione biennale), Paghera (2019), Moretti (2019), Evangelista (2020), Mokulu (2020), Ardemagni (2020), Bidaoui (2019), Camarà (2019 con opzione biennale).

Under 23: Kawaya (2021), Cozzolino (2021), Diallo (2019), Reno Wilmots (2020), Marten Wilmots (2021), Molinaro (2019 con opzione annuale), Soumarè (2019).

Bandiere: Castaldo (2019), D’Angelo (2019).