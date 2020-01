Avellino In Evidenza Primo Piano Mercato, il sindaco apre: “Chi si mette in regola può usufruire di un’altra area in attesa di Campo Genova” 8 gennaio 2020

Alfredo Picariello – I lavori procedono celermente. Il sindaco di Avellino praticamente “stanzia” in maniera quasi fissa a Campo Genova. Questa mattina, infatti, Gianluca Festa ha effettuato un nuovo sopralluogo nell’area dove sarà trasferito il mercato bisettimanale del capoluogo irpino. Stavolta, accompagnato anche dagli assessori Genovese e Negrone. Il primo cittadino ha controllato “sul campo” l’andamento delle operazioni che, come detto, vanno avanti velocemente.

“Entro questa sera – dice il sindaco – i due terzi dell’area saranno completamente asfaltati. Parliamo di circa ottomila metri quadrati. In tutto, l’area è di 15mila metri”. Mentre si getta il catrame nel pieno centro di Campo Genova, ad un lato – quello destro, appena si entra – gli operai forestali della Provincia stanno procedendo a tagliare l’erba e a risistemare un’area che, francamente, è messa abbastanza male. “Ci vorrà poco tempo per sistemare tutto”, dice ancora Festa. Insieme agli assessori, il sindaco ha fatto anche il punto sui parcheggi.

“Abbiamo diverse aree a disposizione, credo che alla fine ci sarà un numero cospicuo di parcheggi”. Si entra anche nel dettaglio del bando per le concessioni agli ambulanti. “Confermo che sono tutte scadute, su questo non ci piove”, dice il sindaco. “Per il bando attendiamo le indicazioni dalla Regione Campania. Ovviamente, il Comune inserirà anche delle proprie valutazioni. Nei prossimi giorni, partirà la richiesta dagli uffici comunali”.

Come detto già nei giorni scorsi, Festa sottolinea un aspetto importante. “Nelle more del bando e nel frattempo che l’area di Campo Genova sia pienamente disponibile, chi si mette a posto con i pagamenti può usufuire di un’area alternativa, concordandola con il Comune. E’ già accaduto con le Universiadi, quando il mercato si è tenuto a Valle. Rispetto alla condizione di sospensione del mercato, ci può essere un’area diversa anche rispetto a Campo Genova. L’ho sempre detto – prosegue il sindaco – la questione dirimente è la morosità. Chi si mette in regola, può usufruire già di un’area alternativa, in attesa che terminino i lavori a Campo Genova. Ci sediamo tutti insieme e troviamo una soluzione. Il problema non è Campo Genova: qui i lavori a breve saranno conclusi”.

Festa ricorda che “chi vuole pagare è già venuto in Comune. Chi protesta probabilmente non ha nessuna intenzione di pagare. I pagamenti ci possono consentire di autorizzare il mercato bisettimanale in un’altra zona in attesa di Campo Genova. Una gran parte degli ambulanti ha ammesso di essere moroso. Quest’amministrazione non ha nessuna intenzione di chiudere il mercato e non è contro gli ambulanti”.