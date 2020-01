Mercato, gli abitanti di Valle sul piede di guerra: “Per noi tanti disagi, ora basta”

Alpi – La sera sono “costretti” a parcheggiare distanti dalle loro abitazioni e la mattina ad “affrettarsi” e allungarsi per prendere l’auto. “Il sindaco di Avellino prenda atto che gli ambulanti non vogliono venire a Valle”. Appena ci vedono con il taccuino in mano, un gruppo di residenti non esita ad avvinarci e ad esprimere la propria rabbia. Per la seconda volta consecutiva in una settimana, per ottemperare al divieto di sosta che campeggia un po’ il tutto il Rione per ospitare il “mercato fantasma”, devono farsi un po’ di strada a piedi.

“Può sembrare una cosa di poco conto – ci dicono – ma sono comunque dei disagi, soprattutto per le persone un po’ più anziane e per chi deve accompagnare i figli a scuola. Crediamo che l’amministrazione avesse contezza che anche oggi il mercato non si sarebbe tenuto, perché c’è questa insistenza?. Ci liberassero da questo, una volta per tutte”.

Dunque, non tira aria buona nemmeno tra i residenti di Valle. Sono tanti, infatti, che hanno dovuto rispettare i divieti di sosta. Ovviamente, lo scenario è subito cambiato stamane, una volta che era certo che il mercato fosse saltato per l’ennesima volta. Ora, a Valle, si spera che martedì non si ripeta di nuovo la stessa “storia”.