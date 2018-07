Avellino Calcio Mercato, il Genoa piomba su Wilmots. Tre firme in agenda 10 luglio 2018

di Claudio De Vito – Dietro la mancata chiusura dell’operazione Reno Wilmots con il Frosinone c’è il Genoa che preme per avere il centrocampista belga dell’Avellino. Un interesse sempre vivo da parte dei rossoblu che non hanno mollato la presa nemmeno quando Walter Taccone e Maurizio Stirpe hanno trovato l’accordo economico per il trasferimento del calciatore in Ciociaria.

Il Genoa fiuta il bis belga dopo Stephane Omeonga che l’Avellino sfrutterebbe per prendere in prestito il difensore mister X annunciato nei giorni scorsi (con contropartita economica). Nome top secret ma dovrebbe trattarsi di un profilo argentino. Si conosce già invece l’identità del laterale destro che arriverà sempre dalla sponda genoana, vale a dire Federico Valietti che in giornata dovrebbe firmare. Accordi definitivi per il prestito confermati nonostante il forte inserimento del Pescara che insieme alla Cremonese ha provato a mettere in discussione il passaggio in Irpinia dell’ex Inter Primavera classe ’99.

In dirittura d’arrivo con lui anche Alessandro Buongiorno, difensore centrale del Torino che ha guidato la retroguardia della Primavera granata nell’ultima stagione. Destro di piede ma ha giocato stabilmente come centrale sinistro della linea a quattro di Federico Coppitelli. Il 4 aprile scorso per lui anche l’esordio in A contro il Crotone, una gioia però subita smorzata dalla sublussazione del gomito che lo ha costretto a saltare tutto il finale di stagione, compresi i playoff Primavera.

E’ tutto pronto anche per il matrimonio con Ivan Lanni proveniente dall’Ascoli dove non andrà Luca Lezzerini. Il portiere classe ’95 cresciuto nella Fiorentina è trattato dal Venezia che vorrebbe assicurarsi anche Matteo Ardemagni, idea anche del Livorno. Sarà lui il sacrificato per un nuovo innesto in avanti (Gaetano Monachello favorito su Nicola Citro), visto che Walter Taccone ha rifiutato un’offerta del Bari per Benjamin Mokulu che non vede l’ora di regalare nuove gioie ai tifosi irpini dopo un anno e mezzo in prestito tra Frosinone Cremonese.