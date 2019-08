Avellino Calcio Mercato, Di Somma stringe. D’Angelo può tornare: trattativa complicata 1 agosto 2019

di Claudio De Vito – Depositata la documentazione necessaria per evitare la penalizzazione relativa alla deadline del 31 luglio, l’Avellino continua a correre sul mercato per allestire la rosa in grado di scendere in campo per la stagione 2019/2020. Difficile, ma non impossibile, che lo faccia già entro questa settimana: il primo allenamento potrebbe tenersi già nel weekend. Si naviga a vista e il tempo stringe, ma Salvatore Di Somma ha lavorato senza sosta durante la 48 ore milanese.

Nelle prossime ore, con ogni probabilità nel pomeriggio, il direttore sportivo biancoverde farà il punto con la proprietà sulle opzioni che il mercato offre praticamente a tre settimane dall’inizio del torneo. Dopo contatti e approcci con i vari procuratori, è giunto il momento di stringere. Tanti i calciatori che si sono già accasati, altri invece sono in attesa di proposte che ad agosto si intensificano. E’ il caso dell’ex Cavese Amedeo Silvestri e soprattutto di Vedran Celjak, difensore croato svincolato, il cui ingaggio però non sarebbe proprio abbordabile per le casse societarie.

Da un ex Benevento all’altro, Andrea Signorini. Il figlio d’arte in forza ora al Catanzaro piace molto a Di Somma che avrebbe effettuato anche un sondaggio anche per Enrico Pezzi del Carpi, anche lui ex giallorosso. Insomma il ds dei lupi vorrebbe puntare su vecchie conoscenze di cui sa che può fidarsi.

Ma non solo perché nel mirino sono finiti anche i baby Vladan Dekic ed Elian Demirovic, portiere del ’99 ed esterno sinistro del 2000, entrambi dell’Inter. Occhi anche sulla punta 2000 del Genoa Flavio Bianchi, reduce da 11 gol nel campionato Primavera. In prestito dalla A e dalla B potranno arrivare in prestito non più di sei calciatori.

Per il centrocampo la priorità è la conferma di Alessandro Di Paolantonio che ha rifiutato l’offerta vantaggiosa del Cerignola. Richard Lasik si allena con il Teramo che alla fine dovrebbe convincersi a metterlo sotto contratto. Più concreta invece la pista che porta ad Angelo D’Angelo.

Ieri il suo agente Andrea Pasini, in costante contatto con l’Avellino, è stato a colloquio con la Casertana per valutare la fattibilità dell’operazione. Ballano due anni di contratto e, di conseguenza, una risoluzione contrattuale tutt’altro che semplice. Di base però c’è la forte volontà di tornare in Irpinia da parte del mastino di Ascea nonostante la piazza si sia già spaccata in merito ad un suo eventuale ritorno.

Si attendono le prime ufficialità, ma intanto domani dovrebbe essere il giorno delle presentazioni di rito in conferenza stampa al Partenio-Lombardi. Sarà l’occasione per le prime parole da tecnico biancoverde di Giovanni Ignoffo, ma più in generale se ne saprà di più sullo stato di avanzamento dei lavori al cantiere Unione Sportiva Avellino.