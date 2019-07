Mercato bisettimanale, c’è la soluzione: via libera per Valle

Mercato, c’è il via libera per Valle. E’ arrivato il sospirato doppio via libera dell’Asl e dell’amministrazione comunale, in particolare del Comando dei Vigili Urbani, alla soluzione temporanea individuata per il periodo delle Universiadi. Il mercato bisettimanale si svolgerà sabato 6 luglio e martediì 9 luglio a Rione Valle, tra via Manfra, via Morosini e via Marotta.

A partire da sabato 13 luglio, invece, il mercato tornerà a svolgersi regolarmente presso il Piazzale Antistante lo stadio Partenio.