Avellino Calcio Mercato Avellino, Di Somma scatenato 9 agosto 2019

di Claudio De Vito – Strano a dirsi, ma Giovanni Ignoffo naviga addirittura nell’abbondanza. Certo, non basta non per affrontare un dignitoso cammino in Serie C, ma rispetto alle attese è già tanta roba ritrovarsi 26 elementi in rosa (17 dei quali sotto contratto). L’Avellino si tiene stretta la quantità aspettando di incrementare qualità ed esperienza dell’organico che il direttore sportivo Salvatore Di Somma sta puntellando ora dopo ora.

E’ il giorno di Duilio Evangelista, centrocampista avellinese al suo ennesimo ritorno in maglia biancoverde, e Giuliano Laezza. Quest’ultimo proviene dalla Sicula Leonzio. Ha quasi 26 anni e può essere considerato un profilo esperto della categoria al pari di Walter Zullo e Santiago Morero. La ciliegina sulla torta sarebbe Vedran Celjak, che nelle prossime ore potrebbe rinforzare il reparto difensivo sia al centro che sull’esterno destro.

Evangelista invece va a rinfoltire un centrocampo le cui quotazioni si sono impennate già ieri con il ritorno di Alessandro Di Paolantonio e l’innesto dal Torino di Matteo Rossetti. In avanti invece il sogno resta Gianmario Comi dopo il peso al reparto assicurato da Diego Albadoro e Luis Maria Alfageme, con quest’ultimo abituato a giocare anche lontano dall’area di rigore.

La lista dei 26 calciatori a disposizione di Giovanni Ignoffo

Portieri

Abibi Alessio – 1996 (KF Tirana)

Landi Mario – 1997 (svincolato)

Pizzella Antonio – 2001

Pone Antonio – 2001

Tonti Alessandro – 1992 (svincolato)

Difensori

Laezza Giuliano – 1993 (Sicula Leonzio)

Matrone Aniello – 1998 (Monterosi)

Morero Santiago – 1982

Njie Fallou – 1999 (Genoa)

Parisi Fabiano – 2000

Pecorella Mario – 2000

Petrucci Silvio – 2000 (Palermo)

Saporito Sergio – 2001

Zullo Walter – 1990

Centrocampisti

Carbonelli Tommaso – 2000

Corcione Mario – 2001

Di Paolantonio Alessandro – 1992

Evangelista Duilio – 1995

Falco Alessandro – 2001

Migliaccio Pio – 2001

Palmisano Luca – 1997

Rossetti Matteo – 1998

Silvestri Marco – 1999 (Genoa)

Attaccanti

Albadoro Diego – 1989 (svincolato)

Alfageme Luis – 1984

Pisano Carmine – 2001