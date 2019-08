Avellino Calcio Mercato Avellino: Di Somma pesca l’attaccante in Lettonia 30 agosto 2019

Nonostante l’Avellino non possa ingaggiare calciatori per via della fideiussione mancante, il mercato si muove e a quanto pare è destinato a regalare subito un rinforzo a Giovanni Ignoffo non appena le criticità saranno risolte. Il direttore sportivo Salvatore Di Somma infatti ha bloccato Gabriel Charpentier, attaccante francese che milita nella massima serie della Lettonia.

Il suo club di appartenenza è lo Spartaks Jurmala con cui ha messo a segno cinque reti in diciotto gare. E’ stato Giuseppe Cannella a suggerirlo al ds biancoverde che non ha perso tempo raggiungendo un accordo di massima per l’ingaggio del centravanti classe ’99 cresciuto nelle giovanili del Nantes. Con il deposito della polizza, si procederebbe anche al tesseramento dei vari Karic, De Marco e Illanes, oltre al giovane fantasista serbo del 2002 Dennis Stojkovic.