Avellino Calcio Mercato Avellino, tutto su Pozzebon. In arrivo anche un difensore 31 gennaio 2020

di Claudio De Vito. Avellino attivo nel rush finale del calciomercato. Carlo Musa è al lavoro con il Gozzano per riportare in Irpinia a distanza di cinque anni Demiro Pozzebon. Dopo aver preso Doudou Mangni dal Catanzaro e Matteo Momentè dalla Pianese e non essendo disposto a cedere Francesco Fedato, il club rossoblu libererebbe l’ex Bari e Catania autore di 2 gol in 15 presenze.

La trattativa è a buon punto e si va verso il nero su bianco. Contemporaneamente, il ds Musa ha definito con la Triestina in passaggio in biancoverde del centrale difensivo Francesco Cernuto, classe ’92, pronto a sposare la causa irpina fino a giugno. Un’operazione a sorpresa considerate le difficoltà riscontrate a Milano.

L’Avellino dunque dovrebbe archiviare questa sessione di mercato a quota dieci acquisti considerata la trattativa in via di definizione anche per il centrocampista irpino doc della Sambenedettese Vincenzo Garofalo.