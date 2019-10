Mercato Avellino, blitz di Di Somma: accordo con uno svincolato

di Claudio De Vito. Nuovo volto, ma neanche tanto, all’orizzonte per l’Avellino che con il direttore sportivo Salvatore Di Somma ha raggiunto l’accordo con Antonio Meola. L’esterno destro classe ’90 è pronto per andare a rinforzare la fascia destra di Ezio Capuano che aveva in Vedran Celjak l’unico interprete all’interno del 3-5-2.

Alla Casertana fino a giugno, Meola era senza squadra. E’ probabile che Capuano lo abbia richiesto per utilizzarlo come titolare sulla corsia di competenza, favorendo così l’impiego di Celjak nella difesa a tre. In Irpinia Meola ha già giocato dal 2009 al 2011. In attesa della firma, il laterale partenopeo si è già aggregato al gruppo per l’allenamento a porte chiuse di questa mattina.