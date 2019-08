Avellino Calcio Mercato Avellino, altro baby dal Genoa: ecco Micovschi 12 agosto 2019

di Claudio De Vito – Ennesima operazione lampo del direttore sportivo Salvatore Di Somma che ha strappato al Genoa il prestito di Claudiu Micovschi. Si tratta di un esterno mancino classe ’99 di nazionalità rumena già in passato nel mirino dell’Avellino di Walter Taccone.

Il talento dell’Est è abituato a ricoprire il ruolo di attaccante esterno o anche di mezzala in mezzo al campo, ma le sue caratteristiche fisiche e tecniche ben si sposano con il 3-5-2 che Giovanni Ignoffo intende cucire addosso al suo Avellino. Micovschi, già nel pomeriggio in campo per il primo allenamento, si giocherà il posto con Fabiano Parisi nel ruolo di quinto di sinistra.

Resistenza, forza, gran botta dalla distanza. Questi alcuni dei punti di forza del gioiellino genoano. Con lui si è allenato anche Vedran Celjak, che ha trovato l’accordo da svincolato. Entrambi dovrebbero essere regolarmente a disposizione per la trasferta di Pagani. Domani invece dovrebbe essere il turno di Edoardo Blondett. Intanto in giornata è giunta anche l’ufficialità del prestito del centrocampista Matteo Rossetti già in Irpinia dalla settimana scorsa.

La lista dei 26 calciatori a disposizione di Giovanni Ignoffo (18 sotto contratto)

Portieri

Abibi Alessio – 1996

Landi Mario – 1997

Pizzella Antonio – 2001 (sotto contratto)

Tonti Alessandro – 1992 (sotto contratto)

Difensori

Celjak Vedran – 1991

Laezza Giuliano – 1993 (sotto contratto)

Morero Santiago – 1982 (sotto contratto)

Njie Fallou – 1999 (sotto contratto)

Parisi Fabiano – 2000 (sotto contratto)

Pecorella Mario – 2000 (sotto contratto)

Petrucci Silvio – 2000 (sotto contratto)

Saporito Sergio – 2001 (sotto contratto)

Zullo Walter – 1990 (sotto contratto)

Centrocampisti

Carbonelli Tommaso – 2000 (sotto contratto)

Corcione Mario – 2001 (sotto contratto)

Di Paolantonio Alessandro – 1992 (sotto contratto)

Evangelista Duilio – 1995

Falco Alessandro – 2001 (sotto contratto)

Genovese Luigi – 1998

Micovschi Claudiu- 1999

Palmisano Luca – 1997

Rossetti Matteo – 1998 (sotto contratto)

Silvestri Marco – 1999

Attaccanti

Albadoro Diego – 1989 (sotto contratto)

Alfageme Luis – 1984 (sotto contratto)

Migliaccio Pio – 2001 (sotto contratto)