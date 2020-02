Mercato, anche oggi Campo Genova vuoto. I commercianti: “Attendiamo i pareri di Asl e Arpac”

Alpi – Cucù ed il mercato bisettimanale di Avellino non c’è più. Per la 14ma o 15ma volta consecutiva, ormai si è perso il conto, il capoluogo irpino resta senza il tradizionale mercato. Anche oggi Campo Genova era vuoto. La nuova location decisa dall’amministrazione comunale non solo non trova i consensi dei venditori, ma pare sia ancora sprovvista di diverse cose. “Attendiamo innanzitutto i pareri di Asl ed Arpac”, sottolineano gli ambulanti.

La settimana prossima, anche se questa frase è stata già pronunciata più volte, potrebbe essere quella decisiva. Da un lato il Tar, cui gli ambulanti hanno fatto ricorso, potrebbe stablilire la data delle discussione del ricorso stesso. Dall’altro, secondo quanto da lui stesso dichiarato, il sindaco Festa dovrebbe incontrare i commercianti per dare una “scossa” alla vicenda. Ma, almeno per il momento, i sindacati che rappresentano gli esercenti pare non abbiamo ricevuto nessuna comunicazione ufficiale.