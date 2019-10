Avellino Mensa scolastica ad Avellino: 7 ottobre termine ultimo per iscrivere i bambini 4 ottobre 2019

Mensa scolastica, al via il servizio. Il Dirigente del Settore Servizi Sociali, Cultura e Pubblica Istruzione dott. Gianluigi Marotta, in merito al servizio mensa scolastica per l’anno 2019/2020 avviato il 30 settembre c.a., considerato che la ditta Global Service ha comunicato la distribuzione di circa 1.500 pasti al giorno, ma che dal Servizio on-line Telemoney si è riscontrato che risultano iscritti al servizio, ad oggi, 1.344 alunni, diffida i genitori che non hanno ancora ottemperato alla iscrizione a provvedere, entro e non oltre martedì 7 ottobre 2019, termine ultimo concesso dalla ditta per la distribuzione di pasti non prenotati.

Inoltre si comunica che a decorrere dal 10 ottobre 2019 il servizio di refezione scolastica avrà inizio anche presso i due refettori ubicati presso la Scuola Primaria di via Roma e la Scuola Secondaria di 1° grado “Leonardo Da Vinci”;