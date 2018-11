Melchionna (Cisl): “Sindacato unito per il futuro dell’Irpinia”

Legge di Bilancio, più attenzione al Sud. Sarà questo uno degli argomenti al centro dell’attivo unitario Cgil, Cisl e Uil che domani, giovedì 29 novembre, si svolgerà presso il Viva Hotel di Avellino.

“Sarà un momento di forte confronto – dichiara Mario Melchionna Segretario Generale della Cisl IrpiniaSannio – tra i delegati, i quadri sindacali delle tre organizzazioni ed i vertici regionali e nazionali delle stesse, per porre in risalto come manchi all’interno della legge di Bilancio 2019 un’attenzione verso il Mezzogiorno d’Italia, verso i giovani e verso il lavoro”.

“Vogliamo sottolineare ancora una volta l’importanza del Lavoro come elemento essenziale della crescita di un Paese ed in modo particolare di quelle zone disagiate come il Sud dell’Italia. Non possiamo permetterci di assistere inermi a simili scempi politici, che poco hanno a che fare con una programmazione strutturata e con una visione del Mondo capace di includere e di far crescere tutti i cittadini di una nazione”.

“Queste alcune delle motivazioni che ci vedranno nuovamente uniti come sindacato, sia ad Avellino che nel resto d’Italia, per riportare all’attenzione del Parlamento e di questo Governo il principio che le parti sociali vogliono dialogare in modo costruttivo per programmare insieme il futuro del nostro Paese, per dare risposte concrete a milioni di anziani, giovani, donne e lavoratori, che quotidianamente chiedono risposte ai propri problemi. Questo è il nostro ruolo e continueremo ad esercitarlo sempre e comunque in ogni condizione politica e con qualsivoglia interlocutore istituzionale”.