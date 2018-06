Melchionna (Cisl): “A Napoli per salvare l’Ipercoop”. Ma Az Market non ci sarà

“Dopo la Regione, se necessario, andremo al Ministero. Spero che ci sia la Coop, sarebbe un buon segnale. Vorrebbe dire che c’è la volontà di confrontarsi e trovare eventuali soluzioni condivise e ancora possibili per evitare i licenziamenti”. Mario Melchionna, segretario generale della Cisl Avellino-Benevento, rilancia, in vista del tavolo di oggi pomeriggio in Regione, anche il dialogo con Az Market che avrebbe in ogni caso già comunicato la sua assenza alla Regione. Il gruppo calabrese avrebbe ritirato la manifestazione d’interesse e rinunciato, di fatto, all’investimento ad Avellino.

“Non avremmo nessuna difficoltà a riprendere il dialogo con Az Market. Noi non ci scegliamo gli imprenditori, certe valutazioni sono in campo ad Alleanza 3.0 e Distribuzione Centro Sud. A noi interessa solo che siano salvaguardati i livelli occupazionali e che si proceda con piani industriali credibili”, aggiunge. “L’Ipercoop sta a cuore ad Avellino ed a tutta l’Irpinia, non solo ai lavoratori. Credo che ci siano i margini per trovare una soluzione alternativa alla chiusura che avrebbe il sapore di uno schiaffo all’intera città, non solo a chi ci lavora”.