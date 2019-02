Attualità Medico-paziente, incontro a Palazzo vescovile alla presenza del mons. Aiello 13 febbraio 2019

Il Movimento Irpino per il Bene Comune, presieduto dalla dottoressa Elena Iannaccone, ha organizzato per il giorno 15 febbraio un convegno sul tema “Le nuove frontiere tra medico e paziente”.

I lavori, coordinati dal giornalista Annibale Discepolo e alla presenza del Vescovo di Avellino Mons. Arturo Aiello, verranno aperti dalla presidente del Movimento seguiti dalle relazioni del dottore Carlo Iannace e del dottore Giuseppe Amaturo.

“Il convegno nasce dall’esigenza – afferma la presidente Elena Iannaccone – di mettere in risalto come la salute abbia un ruolo assolutamente primario nell’organizzazione della vita non solo dal punto di vista fisico, ma anche mentale e sociale. La scienza medica ha fatto grandi passi in avanti nella ricerca di rimedi alle tante malattie che affliggono l’umanità. Ciò nonostante il rapporto umano medico/paziente è quello che riesce ad essere il primo farmaco e la prima barriera in grado di dare sollievo al malato. Questo rapporto, quando si dipana in modo corretto, agisce in modo positivo sulla sofferenza”.

L’appuntamento è alle ore 16,00 ad Avellino presso il Palazzo vescovile della Diocesi di Avellino in piazza della Libertà.

L’incontro sarà allietato dalla presenza e dalla esibizione del maestro Renato Spina, noto come “La voce delle serenate”.