Cronaca Primo Piano Maxi sequestro di prodotti cinesi a rischio: denunciato commerciante 31 gennaio 2019

Lotta alla contraffazione e alla vendita di prodotti non certificati. A Solofra, i Carabinieri della locale stazione hanno rilevato irregolarità connesse soprattutto alla detenzione e alla rivendita di vari prodotti riportanti marchi contraffatti o privi del marchio di conformità “C E”, apponendo come unica modifica all’originale solo uno spazio minore fra le due lettere e dandogli un diverso significato ovvero “China Export”.

Moltissimi gli articoli di produzione cinese (principalmente materiale ed accessori elettrici, casalinghi e giocattoli per bambini) che i militari dell’Arma hanno sottoposto a sequestro, ritenuti non conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalle norme vigenti.

Per le irregolarità riscontrate, a carico del titolare di un esercizio commerciale, di origini asiatiche, è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino poiché ritenuto responsabile dei reati di frode nell’esercizio del commercio e vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

Elevate contravvenzioni per un totale di oltre 4mila euro, per aver posto in vendita prodotti privi del marchio “C E” o delle prescritte avvertenze in lingua italiana.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino mette in guardia i consumatori: il marchio originale europeo di conformità è composto dalle lettere C E ricavate da due cerchi e quindi nell’originale, fra la C e la E dev’esserci almeno la metà della larghezza della C. Se le lettere C ed E sono molto più ravvicinate si tratta evidentemente di un falso.