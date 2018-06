Cronaca In Evidenza Primo Piano Maxi sequestro di giocattoli e prodotti elettrici pericolosi: oltre 50 mila euro di sanzione per il titolare di un negozio 14 giugno 2018

E’ stata denominata Safe Summer l’operazione realizzata dalla Guardia di Finanza in queste ore per la tutela della salute dei cittadini.

Nel mirino dei finanzieri uno dei maggiori negozi di articoli per la casa di Atripalda. Rinvenuti circa 473.097 articoli di vario genere esposti sugli scaffali e pronti per essere venduti ai clienti.

Il rappresentate legale della società ispezionata e’ stato segnalato alla Camera di Commercio, per le violazioni in materia di sicurezza prodotti, ed all’Ispettorato territoriale del lavoro per quanto riguarda l’utilizzo di manodopera in nero.

Infatti, all’interno del negozio, sono stati individuati due lavoratori completamente in nero sui sette trovati intenti a prestare la propria opera all’interno del negozio.

Per il soggetto interessato saranno comminate sanzioni fino a 40.000 euro per quanto riguarda i prodotti non sicuri e fino a 18.000 euro per l’impiego di lavoratori in nero, oltre alla sospensione dell’attività.

Il materiale sequestrato

Tra la merce tolta dalla vendita figurano giocattoli da spiaggia destinati ai bambini, prodotti elettrici per la cura della persona, overboard e materiale elettrico di vario genere.

In particolare i 372 giocattoli per la spiaggia sottoposti a sequestro avrebbero potuto rappresentare un pericolo per i piu’ piccoli in quanto carenti dei necessari controlli e delle relative certificazioni previste dal decreto legislativo n. 54 del 2011 che recepisce la normativa europea in materia di sicurezza dei giocattoli, nella quale e’ richiesto, tra i vari obblighi, l’apposizione del marchio Ce a garanzia della affidabilita’ del giocattolo.

Stessa pericolosità è rappresentata dagli articoli elettrici destinati alla cura della persona, tra cui piastre per capelli e depilatori, che avrebbero potuto causare danni ai capelli e alla cute degli utilizzatori, in quanto non in linea con la normativa di settore, il cui rispetto e’ garanzia di tutela per l’acquirente.

L’attivita’ eseguita si incardina nel piano di controllo messo in atto dal comando provinciale della Guardia di Finanza di Avellino, che mira a tutelare la salute delle diverse fasce della popolazione, a preservare il corretto svolgimento del commercio legale.

